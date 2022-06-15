Жителей Татарстана приглашают на обучение в вузы ФСБ России

УФСБ России по Татарстану проводит отбор жителей республики для поступления в Академию ФСБ России в Москве и пограничные институты ФСБ в Москве, Калининграде, Кургане и Анапе по программам высшего и среднего профессионального образования.

Для учебы в вузах ФСБ России рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего общего, не проходившие службу – от 16 до 22 лет включительно и прошедшие – до 24 лет включительно. На обучение не принимаются имеющие высшее образование.

В вузе заключается контракт на сам период обучения и дальнейшие пять лет военной службы после получения образования. Выпускнику дается диплом о высшем или среднем профессиональной образовании государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант» или «прапорщик».

Образование бесплатное, среди прочих его преимуществ: денежное содержание на период обучения, достойная зарплата после начала службы, льготные стаж и военная ипотека, а также социальная защищенность сотрудника и членов его семьи и увеличенный оплачиваемый отпуск – от 30 суток и выше.

За подробной информацией можно обратиться по телефону: Казань – (843) 231-45-07, Набережные Челны – (8552) 79-12-00, Альметьевск – (8553) 45-66-44, Нижнекамск – (8555) 42-40-73.