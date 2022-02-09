Жителей Татарстана приглашают на обучение в Академии ФСБ России

УФСБ России по Татарстану проводит отбор желающих для поступления в Академию ФСБ России в Москве и пограничные институты ФСБ России в Москве, Калининграде, Кургане и Анапе по программам высшего и среднего профессионального образования.

Для учебы рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего общего, не проходившие военную службу – от 16 до 22 лет включительно и прошедшие службу по призыву или по контракту – до 24 лет включительно. На обучение не принимаются желающие, имеющие высшее образование.

В ВУЗе заключается контракт на период обучения и последующие пять лет военной службы после получения образования. Выпускнику дается диплом о вышлем образовании государственного образца и звание лейтенанта.

Образование бесплатное, в период обучения осуществляется денежное содержание. После начала службы выпускника ждет достойная зарплата, льготный стаж и военная ипотека. Среди прочих преимуществ обучения: соцзащищенность сотрудника и членов его семьи, увеличенный и оплачиваемый отпуск (от 30 суток и выше), а также уникальный опыт работы.

За подробной информацией обращаться по следующим телефонам: Казань – (843) 231-45-07, Набережные Челны – (8552) 79-12-00, Альметьевск – (8553) 45-66-44, Нижнекамск – (8555) 42-40-73. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.