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Жителей Татарстана приглашают на курсы программы «Личная и командная эффективность»
Жители Татарстана могут присоединиться к бесплатным онлайн-курсам программы «Личная и командная эффективность». Просветительскую программу с двумя доступными курсами открыли российское общество «Знание» и президентская платформа «Россия — страна возможностей».
С 5 сентября доступны два мини-курса «Личная эффективность» и «Управление проектами». В октябре стартует третий мини-курс «Командная эффективность», сообщает пресс-служба общества «Знание».
Лекторами курсов выступают ведущие эксперты в сфере психологии, профессионалы в области карьерного консультирования, олимпийская чемпионка и космонавт-испытатель.
Обучение будет доступно всем желающим после регистрации на обучающей платформе Знание.Академия. По завершении обучения слушатели получат сертификат.
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