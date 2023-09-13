Жителей Татарстана приглашают на курсы программы «Личная и командная эффективность»

Жители Татарстана могут присоединиться к бесплатным онлайн-курсам программы «Личная и командная эффективность». Просветительскую программу с двумя доступными курсами открыли российское общество «Знание» и президентская платформа «Россия — страна возможностей».

С 5 сентября доступны два мини-курса «Личная эффективность» и «Управление проектами». В октябре стартует третий мини-курс «Командная эффективность», сообщает пресс-служба общества «Знание».

Лекторами курсов выступают ведущие эксперты в сфере психологии, профессионалы в области карьерного консультирования, олимпийская чемпионка и космонавт-испытатель.

Обучение будет доступно всем желающим после регистрации на обучающей платформе Знание.Академия. По завершении обучения слушатели получат сертификат.