Жителей Татарстана приглашают к участию в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 1 по 21 ноября. К участию приглашаются все желающие. Они смогут проверить уровень своих знаний, а также получить рекомендации, как защититься от мошенников и правильно принимать финансовые решения. Участники, успешно справившиеся с зачетом, получат сертификаты.

Зачет предполагает разные уровни сложности – базовый и продвинутый. Первый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. В Нацбанке, одном из организаторов проекта, отмечают, что зачет можно пройти индивидуально или всей семьей.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Участники, прошедшие его успешно, смогут без иных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

Онлайн-зачет предусматривает и вовлечение детей младшего школьного возраста. Для них разработаны интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

Регистрация на онлайн-зачет проводится на сайте проекта. Здесь же можно познакомиться с его подробностями.

В этом году Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится в шестой раз. В 2022 году его участниками стали более 1,5 млн человек, от Татарстана – более 73 тыс. человек. Организаторами проекта выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив.