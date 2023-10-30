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Жителей Татарстана приглашают к участию в онлайн-зачете по финансовой грамотности
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 1 по 21 ноября. К участию приглашаются все желающие. Они смогут проверить уровень своих знаний, а также получить рекомендации, как защититься от мошенников и правильно принимать финансовые решения. Участники, успешно справившиеся с зачетом, получат сертификаты.
Зачет предполагает разные уровни сложности – базовый и продвинутый. Первый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. В Нацбанке, одном из организаторов проекта, отмечают, что зачет можно пройти индивидуально или всей семьей.
Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведен олимпиадный зачет. Участники, прошедшие его успешно, смогут без иных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».
Онлайн-зачет предусматривает и вовлечение детей младшего школьного возраста. Для них разработаны интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.
Регистрация на онлайн-зачет проводится на сайте проекта. Здесь же можно познакомиться с его подробностями.
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