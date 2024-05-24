Жителей Татарстана приглашают к участию в конкурсе «Моя большая малая родина»

Татарстанцы смогут принять участие в конкурсе коротких видео (shorts) про татар, Татарстан и татарскую культуру под названием «Моя большая малая родина». Он продлится до 1 июля.

Для участия школьникам нужно снять видео (до 59 секунд) на темы «Родной край/Туган як» (про уникальность природы родного края), «Мой герой/Каһарман» (про выдающихся личностей, связанных с населенным пунктом), «Наше/Безнеке» (об уникальности культуры, быта, обычаев народов, проживающих на данной местности).

В каждой номинации определят победителей, которые получат 2 тыс. рублей в качестве приза. Видеоролик можно прислать на электронную почту: tatarica.enc@yandex.ru (c пометкой «Shorts») до 1 июля 2024 года.

Взрослые участники (18+) также могут поучаствовать в конкурсе, сняв ролик (до 59 секунд) на темы: «Родной край/Туган як» (про родную деревню/город/край, уникальные объекты культуры или памятниках природы родного края), «Мой герой/Каһарманнарыбыз» (о выдающейся личности/личностях, связанной/связанных с Татарстаном или татарским народом), «Наша история/Тарихыбыз» (ролик об историческом событии/событиях, связанных с Татарстаном и татарским народом).

Работы взрослых участников присылайте уже на другую почту - tatar.tarih.video@mail.ru, в бот обратной связи в телеграме c пометкой #shorts #конкурс или в предложное сообщение во Вконтакте c пометкой #shorts#конкурс.

Приз для взрослого победителя - 5 тыс. рублей.