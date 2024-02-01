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Общество 1 февраля 2024 11:22

Жителей Татарстана приглашают к участию в конкурсе «Герои Великой Победы»

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Жители Татарстана могут присоединиться к участию в десятом юбилейном ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы». Прием заявок проходит до 1 мая 2024 года, сообщают организаторы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для участия необходимо представить свои литературные произведения, рисунки, песни или фотографии, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Среди номинаций конкурса: «Проза. Поэзия. Публицистика (взрослые)»; «Проба пера (детское творчество до 18 лет); «Рисунок»; «Песня (только оригинальный текст самого автора)»; «Фотография».

Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте проекта. Прием заявок осуществляется по электронному адресу gvp2017@mail.ru.

Участники получат сертификаты, призеры и лауреаты – дипломы.

Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Минобороны России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Российской государственной библиотеки и издательского дома «Не секретно».

По итогам конкурса организаторы планируют выпуск книг по номинациям конкурса.

#конкурс #День Победы
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