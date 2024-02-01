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Жителей Татарстана приглашают к участию в конкурсе «Герои Великой Победы»
Жители Татарстана могут присоединиться к участию в десятом юбилейном ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы». Прием заявок проходит до 1 мая 2024 года, сообщают организаторы.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для участия необходимо представить свои литературные произведения, рисунки, песни или фотографии, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Среди номинаций конкурса: «Проза. Поэзия. Публицистика (взрослые)»; «Проба пера (детское творчество до 18 лет); «Рисунок»; «Песня (только оригинальный текст самого автора)»; «Фотография».
Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте проекта. Прием заявок осуществляется по электронному адресу gvp2017@mail.ru.
Участники получат сертификаты, призеры и лауреаты – дипломы.
Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Минобороны России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Российской государственной библиотеки и издательского дома «Не секретно».
По итогам конкурса организаторы планируют выпуск книг по номинациям конкурса.
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