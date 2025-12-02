Жителей Татарстана приглашают к участию в конкурсе эссе «Будущее мира»

Стартовал прием работ на международный конкурс эссе, являющийся важной частью масштабного проекта – Открытого диалога «Будущее мира: Новая платформа глобального роста». Инициатива организована Национальным центром «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим», сообщает АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"».

Главная ценность Открытого диалога – конструктивный и свободный от политизации разговор, объединяющий лучшие умы России и мира. Такой формат позволяет создавать не просто идеи, а работающую интеллектуальную базу. Именно она необходима, чтобы запустить новую волну экономического прогресса, движимую коллективными ресурсами и талантами стран Мирового большинства.

Значимость этой инициативы была подчеркнута Президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ-2025, где он отметил необходимость сделать Открытый Диалог регулярным и построить вокруг него целую экосистему для генерации и реализации прорывных идей.

Эссе можно написать по четырем векторам развития мировой экономики:

«Инвестиции в человека» (капитал образования, здоровья, культуры); «Инвестиции в технологии» (драйверы научно-технологического суверенитета и прогресса); «Инвестиции в связанность» (транспортные, логистические, цифровые и гуманитарные мосты); «Инвестиции в среду» (экология, климат, устойчивое развитие городов и территорий).

Участник может выбрать одну или несколько тем для раскрытия своей концепции.

Прием конкурсных работ осуществляется до 26 декабря 2025 года через личный кабинет на официальном сайте проекта.

По итогам экспертной оценки эссе будет проведен отбор авторов лучших работ. Они получат приглашение на очный этап конкурса, который пройдет в рамках следующего Открытого Диалога в Москве в апреле 2026 года.