Жителей Татарстана приглашают к участию в фотоконкурсе Знание.Россия

Жители Татарстана – как профессиональные фотографы, так и любители приглашаются к участию в фотоконкурсе Знание.Россия, призванном через фотографии показать достижения нашей страны в XXI веке.

Главная идея национального фотоконкурса Знание.Россия — через фотографии показать достижения России XXI века в разных областях. Одной из целей конкурса станет создание самой большой всероссийской базы фотографий, а также формирование команды фотографов-профессионалов, которые создадут уникальный просветительский фотофонд Общества «Знание».

Экспертный совет будет оценивать фото, сделанные на мобильные устройства и фотоаппараты. К участию приглашаются граждане РФ старше 14 лет.

Участники могут выбрать одну из пяти номинаций: наука и технологии, искусство и спорт, природа, люди, архитектура и урбанистика. Кроме того, предусмотрены три специальные номинации – «Коллаборация с искусственным интеллектом», «Народный выбор» и «Выбор Первых».

Участие в конкурсе бесплатное, сбор заявок продлится до 5 октября 2023 года, сообщают организаторы. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

В финале будут выбраны 65 победителей, которые получат ценные призы и смогут отправиться в фотоэкспедицию по России. Победители среди профессиональных фотографов получат возможность организовать персональную фотовыставку, а лучшие работы по итогам конкурса войдут в уникальный фотофонд нового столетия.

Проект Знание.Россия организован российским обществом «Знание».

