Жителей Татарстана приглашают к участию в акции «Сад – Связь поколений»

Жителей Республики Татарстан приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Сад – Связь поколений», которая пройдет 19 мая, в День пионерии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Акция организована Фондом содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ». В этот день по всей стране – в городах и сельских населенных пунктах – участники высадят молодые деревья, преимущественно яблони. Они символизируют преемственность, память и связь между поколениями.

Инициатива реализуется при поддержке Координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам поддержки участников СВО и увековечиванию памяти Героев Отечества. Организационное содействие оказывают Общественная палата РФ, Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минкультуры РФ, Минспорта РФ, а также ветеранские и молодежные организации.

Отмечается, что с каждым годом акция расширяет географию: к ней присоединяются новые регионы, образовательные организации, молодежные объединения, семьи и активные граждане.

К участию приглашают молодежные организации, учебные заведения, волонтеров и всех желающих внести вклад в благоустройство территорий и укрепление межпоколенческих связей.

