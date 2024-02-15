Жителей Татарстана приглашают к написанию диктанта по немецкому языку

Жители Татарстана могут присоединиться к Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» – диктанту по немецкому языку. Диктант пройдет с 19 по 25 февраля в онлайн- и офлайн-форматах. Продолжительность диктанта составит около 40 минут.

К участию в акции приглашаются учащиеся 6-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, участники клубов по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев, клубов любителей немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев, представители стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении мероприятия, сообщает Дом дружбы народов РТ. Тексты для диктанта подбираются для каждой возрастной категории.

Участникам онлайн-диктанта необходимо до 20 февраля пройти регистрацию на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru или актуализировать имеющийся личный кабинет. Ссылка на трансляцию будет размещена в личном кабинете на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru в соответствии с выбранным уровнем немецкого языка (А2/B1/С1).

Организации, которые желают стать площадкой проведения акции, должны до 16 февраля пройти регистрацию на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru.

После проведения диктанта организации-участники осуществляют самостоятельно проверку работ и заполняют итоги диктанта в личном кабинете на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru.

Автоматическая проверка всех сохраненных текстов будет проведена после завершения акции до 10 марта текущего года. По итогам проверки будут определены победители диктанта.

Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 году среди учащихся Томской области. Уже в 2014 году к акции присоединились Новосибирская область и Алтайский край. В 2015 году было принято решение сделать акцию всероссийской. В 2022 году диктант написали 72084 человека, это самое большое количество за время проведения акции.