Жителей Татарстана приглашают 16 сентября на субботник на озеро Изумрудное

В следующую субботу, 16 сентября, на озере Изумрудное в поселке Юдино Кировского района Казани пройдет Всероссийский экосубботник «Зеленая Россия». К участию приглашаются все желающие. Регистрация участников проходит до 14 сентября.

Уборка пройдет в формате «Чистых игр», где участники сразятся в квест-игре: командам необходимо на скорость собрать мусор, разделяя его на фракции. За каждый собранный мешок командам начисляются баллы в специальном приложении. Команды, собравшие наибольшее количество баллов получат ценные призы.

Для участия в игре необходимо собрать команду из четырех человек и зарегистрироваться до полудня (12:00) 14 сентября по ссылке. Для получения подробной информации капитанам команд нужно присоединиться к telegram-каналу, указанному в форме регистрации.

Старт экоакции запланирован на 11:00, регистрация на площадке будет проходить с 10:00 до 11:00. Инвентарь для участия в субботнике будет выдан на месте, сообщает Минэкологии РТ. Для участников акции будет организован трансфер. На трансфер необходимо пройти индивидуальную регистрацию по ссылке. Участников акции ждут мастер-классы, концертная программа и горячая полевая кухня.

Субботник на озере Изумрудное пройдет в рамках Всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Татарстан участвует во Всероссийской акции «Вода России» с 2019 года. В прошлом году в акции приняли участие более 300 тысяч человек. Общими усилиями было очищено более 8,5 тыс. км прибрежных территорий, собрано 34 тыс. кубометров мусора.