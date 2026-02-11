Жителей Татарстана предупреждают о возможных помехах ТВ из-за активности Солнца

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сезон солнечной интерференции в Татарстане начнется 19 февраля. Это явление может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала. Помехи на экранах возможны до 26 марта в промежутке с 11:58 до 13:04 по местному времени, сообщает пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Продолжительность перебоев составит от нескольких секунд до пяти минут в сутки.

Спутники связи первыми реагируют на приближение весны. Когда Земля завершает оборот вокруг Солнца и поворачивается к нему северным полушарием, начинается период весенней солнечной интерференции. В это время собственное радиоизлучение Солнца может создавать помехи при приеме телевизионного сигнала, который передается со спутника на наземные станции вещания.

Телевизионный сигнал распространяется по стране через спутники, находящиеся на геостационарной орбите в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце перемещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в день оно оказывается точно за спутником – на одной линии с наземной приемной станцией.

В этот момент более мощное электромагнитное излучение Солнца подавляет сигнал спутника. Затем из-за вращения Земли спутник выходит из зоны так называемой «солнечной засветки», и трансляция восстанавливается.

В Российской телевизионной и радиовещательной сети сообщили, что применение цифровых технологий позволяет свести влияние интерференции к минимуму. В пиковые периоды подготовлены резервные источники сигнала, на которые при необходимости можно переключить трансляцию.

Полностью исключить влияние Солнца на теле– и радиосигнал невозможно. Если в период интерференции изображение на экране зависает или распадается на фрагменты, специалисты рекомендуют перезагрузить телевизор или приставку – выключить устройство и включить его через минуту. Если это не поможет, следует запустить автопоиск каналов через меню настроек, чтобы восстановить прием сигнала.