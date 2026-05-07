Жителей Татарстана предупреждают о фейковых письмах, рассылаемых от имени органов власти

О возможных провокациях в виде фейковых писем от имени государственных органов предупреждают жителей Татарстана. ‎ ‎

Фальшивые письма и распоряжения от имени госорганов распространяют в разных регионах России. Они содержат ложные сведения о введении различных ограничений на территории РФ. Информация в таких письмах не соответствует действительности. ‎ ‎

Такие провокации возможны и в Татарстане. Призываем жителей республики доверять только официальной информации, размещенной в мобильном приложении «МЧС России».