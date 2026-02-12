news_header_top
Общество 12 февраля 2026 12:43

Жителей Татарстана предупредили о возможных сбоях в телерадиовещании

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» предупредил о возможном ухудшении качества работы каналов спутниковой связи в период с 19 февраля по 26 марта 2026 года.

По информации ФГУП «Космическая связь», временные сбои могут возникать ежедневно в интервале с 11:58 до 13:04 и продолжаться от нескольких секунд до пяти минут. Это может повлиять на прием сигналов с космических аппаратов и работу радиотехнического оборудования филиала.

При этом в РТРС подчеркнули, что по мере технической возможности обеспечат бесперебойную трансляцию телерадиовещания, используя оперативные резервы через спутниковые и наземные каналы связи во время солнечной интерференции.

