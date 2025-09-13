Жителей Татарстана предупредили о тумане в ближайшие сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и утром 14 сентября на территории Татарстана местами ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.

Переходите проезжую часть, используя по возможности надземные или подземные пешеходные переходы.

В сумерки и темное время суток не забывайте включать противотуманные фары, но помните и о том, чтобы не ослепить других автомобилистов. Во время езды в тумане важно увеличить дистанцию, не совершать обгонов, резких маневров и торможений.