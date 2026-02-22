news_header_top
Руc Тат
Общество 22 февраля 2026 12:35

Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре 23 февраля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жителей Татарстана предупреждают о сильном ветре, который накроет регион ночью и днем 23 февраля. Порывы могут достигать скорости до 20 метров в секунду. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ призывает жителей соблюдать меры безопасности.

Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по пешеходным переходам, быть особенно внимательными и осторожными при передвижении. Также не следует оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Фото: РСЧС

#погода в татарстане #сильный ветер #мчс напоминает #ГУ МЧС РТ
