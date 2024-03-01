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Происшествия 1 марта 2024 12:35

Жителей Татарстана предупредили о проверке звуковых сирен 6 марта

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6 марта в 10.43 пройдет плановая проверка республиканской системы оповещения. В это время на территории Татарстана зазвучат сирены и речевые сиренные установки с последующей передачей речевого сообщения в эфире радио-и телеканалов.

Как сообщают в МЧС Татарстана, «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

МЧС Татарстана просит жителей республики никаких действий по проверочному сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.

#МЧС
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