Жителей Татарстана предупредили о проверке звуковых сирен 6 марта

6 марта в 10.43 пройдет плановая проверка республиканской системы оповещения. В это время на территории Татарстана зазвучат сирены и речевые сиренные установки с последующей передачей речевого сообщения в эфире радио-и телеканалов.

Как сообщают в МЧС Татарстана, «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

МЧС Татарстана просит жителей республики никаких действий по проверочному сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.