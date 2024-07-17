Жителей Татарстана предупредили о новых уловках цифровых мошенников

Наиболее удобной мишенью для цифровых мошенников по-прежнему остаются дети и пенсионеры, но всё чаще на уловки злоумышленников попадаются люди молодого и среднего возраста, потому что методы обмана совершенствуются. Об этом заявил специалист по информационной безопасности координационного центра по профилактике терроризма и экстремизма Казанского федерального университета Арслан Мингалиев в интервью газете «Республика Татарстан».

Специалист посоветовал татарстанцам быть осторожнее с социальными сетями — в первую очередь не делиться на своих страницах подробной информацией о семейной и личной жизни. «Например, не выкладывать данные, которые можно использовать как кодовое слово: клички животных, фамилии и так далее», — пояснил он.

Запрет мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной корпорации Meta) эксперт назвал невозможным из-за его популярности.

Относительно его конкурента, мессенджера Telegram, Мингалиев сказал, что сейчас уже можно «с помощью определенного программного обеспечения доставать скрытую информацию» из каналов и чатов. Появление возможности получить доступ к любым чатам в этом приложении он назвал «вопросом времени и технического совершенствования».

Борец за информбезопасность также прокомментировал ставшие частыми в последнее время случаи появления фейковых аккаунтов тех или иных руководителей. Он посоветовал не бояться перезванивать начальнику и оценивать саму вероятность прямого диалога с ним в мессенджере, а при наличии возможности такой переписки сравнивать аккаунты «прежде, чем реагировать на сообщение».

Похожий совет дал Мингалиев и в связи с использованием мошенниками нейросетей для подделки аудио- и видеосообщений. «<...> о какой бы ситуации вам ни сообщали — пожар, наводнение, ДТП, в каком бы стрессе вы ни находились <...>, обязательно перезвоните человеку, которым представился собеседник», — подчеркнул он.

Газета замечает, что Казань вошла в топ российских городов с наибольшей активностью телефонных мошенников по итогам первого полугодия 2024 года. Столица РТ заняла четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя.