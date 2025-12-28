news_header_top
Общество 28 декабря 2025 12:30

Жителей Татарстана предупредили о надвигающемся тумане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории Республики Татарстан местами прогнозируется туман вечером 28 декабря, а также ночью и днем 29 декабря.

В ГУ МЧС России по РТ призывают жителей соблюдать меры предосторожности. При передвижении по улицам и дорогам рекомендуется быть особенно внимательными, а при переходе проезжей части – по возможности пользоваться только надземными или подземными пешеходными переходами.

Спасатели также просят следить за детьми и при необходимости помогать пожилым и больным людям.

#погода в татарстане #туман
