Жителей Татарстана предупредили о мошенниках, которые «активизировались» в период ЕГЭ/ОГЭ

Жителей Татарстана предупредили о мошенниках, которые предлагают ответы по ЕГЭ и ОГЭ. Аферисты утверждают, что КИМы (контрольно-измерительные материалы) с ответами якобы на 100% верные, пишет газета «Республика Татарстан».

Как заявили в одном из таких каналов-«решебников» в соцсетях, все ответы будут якобы доступны за 12 часов до начала проведения экзаменов. За такую «помощь» просят около 1000 рублей для учеников 9-го класса и от 6 до 25 тыс. рублей для выпускников 11-го (зависит от количества предметов).

Однако в Роскачестве предупредили, что это просто мошенники. Обманщики специально убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника. Для убедительности они подкрепляют свои посты поддельными положительными отзывами. Однако после получения денег злоумышленники просто перестают выходить на связь. Часть из них могут отправить ответы, но прошлогодних экзаменов, рассказали татарстанцам сотрудники системы контроля качества.