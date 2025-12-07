Жителям Татарстана напомнили о мерах безопасности в предстоящий гололед

Фото: «Татар-информ»

В ночь на понедельник, 8 декабря, и утром в республике ожидается образование гололедицы. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ предупреждает жителей республики о мерах безопасности в непогоду.

Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы. Важно следить за детьми, оказывать помощь больным и пожилым родственникам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.