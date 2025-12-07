news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 декабря 2025 13:12

Жителям Татарстана напомнили о мерах безопасности в предстоящий гололед

Читайте нас в
Телеграм
Жителям Татарстана напомнили о мерах безопасности в предстоящий гололед
Фото: «Татар-информ»

В ночь на понедельник, 8 декабря, и утром в республике ожидается образование гололедицы. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ предупреждает жителей республики о мерах безопасности в непогоду.

Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы. Важно следить за детьми, оказывать помощь больным и пожилым родственникам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

#гололед #предупреждение #ГУ МЧС по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России

Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России

6 декабря 2025
«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

6 декабря 2025