news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 13:03

Жителей Татарстана предупредили о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки

Читайте нас в
Телеграм
Жителей Татарстана предупредили о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и утром 18 ноября на территории Татарстана и в Казани ожидается гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем прогнозируется сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач, убрать предметы с балконов, а на улице передвигаться не торопясь, в удобной нескользящей обуви.

Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

Водителям следует соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными при ухудшении видимости.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #сильная гололедица #сильный ветер
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025