Жителей Татарстана предупредили о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки
Ночью и утром 18 ноября на территории Татарстана и в Казани ожидается гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем прогнозируется сильный ветер порывами 15-20 м/с.
Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач, убрать предметы с балконов, а на улице передвигаться не торопясь, в удобной нескользящей обуви.
Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.
Водителям следует соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными при ухудшении видимости.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.