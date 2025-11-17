Жителей Татарстана предупредили о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и утром 18 ноября на территории Татарстана и в Казани ожидается гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем прогнозируется сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач, убрать предметы с балконов, а на улице передвигаться не торопясь, в удобной нескользящей обуви.

Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

Водителям следует соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными при ухудшении видимости.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.