Жителей Татарстана поздравили с Международным днем снежного барса

Снежный барс (или по-другому ирбис), изображенный на гербе республики Татарстан, является символом многих региональных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ, поздравляя татарстанцев с Международным днем редкого животного (23 октября).

«Появился барс на гербе Республики не случайно, он является одним из любимых героев сюжетов булгар, защитником народа и родного края. Снежный барс – символ многих азиатских народов. Его называют посланником гор. Но, к сожалению, на сегодняшний день ирбис имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах современного ареала обитания и находится под защитой международных организаций!», - говорится в поздравлении министерства.

В Минэкологии РТ уточнили, что это животное до сих пор остаётся одним из самых малоизученных видов кошачьих во всём мире. На сегодняшний день в России насчитывается всего чуть больше 80 особей.

С 2022 года Минэкологии Татарстана поручена важнейшая миссия – создать Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Для того, чтобы сохранять это краснокнижное животное по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и при поддержке Минприроды России началось строительство научного Центра на территории Республики Алтай, который является одним из естественных ареалов обитания животного, напомнили сотрудники министерства.

«Возможно, некоторым из нас совсем скоро посчастливится увидеть вживую барсов и каждый может быть уверен: мы помогли им остаться в дикой природе! Сохранение биоразнообразия планеты, забота об окружающей среде – это все то, что нас объединяет! Пусть и проекты по сохранению уникального снежного барса станут символом единения и общего дела по восстановлению популяции этих редких животных», - отмечается в поздравлении.

Напомним, снежный барс входит в число 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В рамках данного федерального проекта Минприроды России поддержана инициатива Республики Татарстан создание научно-исследовательского Центра «Снежный барс». С учетом природных особенностей возведение Центра осуществляется в Республике Алтай.