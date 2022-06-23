Жителей Татарстана больше всего заинтересовала «мокрая тема» в благоустройстве объектов

В результате онлайн-голосования за общественные пространства в Татарстане выяснилось, что жителей интересует так называемая «мокрая тема», то есть все, что связано с водой. О наиболее интересных проектах на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Среди лидеров — победителей выявилось несколько водных объектов — это водоем в парке Победы и II очередь пляжа городского озера в Альметьевске.

«Опрос показал, что жителей Татарстана очень интересует так называемая „мокрая тема“, тема воды, тема взаимодействия с водой, особенно в крупных городах. Что мы будем делать в Альметьевске в первую очередь — либо променад вдоль проезжей части по улице Шевченко, либо рекреационную зону — будем решать вместе с горожанами и администрацией», — отметила спикер.

Еще одним «мокрым» проектом, победившим в онлайн-голосовании, стала Набережная реки Нурминки в Кукморе. Этим проектом фонд занимается с 2016 года в виду высокой востребованности жителями пешеходных променадов, которые связывали бы две части города. «Мы так потихоньку по этой набережной и идем», — сказала Наиля Зиннатуллина.

Кроме того, в рамках всероссийского конкурса в Кукморе победила улица Ворошилова-Ленина. «Это центральная артерия города, на которой сосредоточены социальные и экономические объекты, а в конце улицы располагаются фабрика и большой магазин кукморских валенок и магазин кукморской посуды. Цель наших интервенций заключается в том, что активировать улицу и сделать удобной для пешеходов», — отметила спикер.

Еще один объект в Рыбной Слободе, по замыслу архитекторов, должен разгрузить рекреационную зону в Лаишеве.

«Мы все знаем, что происходит на набережной Лаишева на „Камском море“ в летний период, особенно в выходные. Мы пытаемся создать не прямой аналог набережной Лаишева, а такую зону, чтобы люди, проживающие в Рыбной Слободе и соседних населенных пунктах, не уезжали в Лаишево, а могли бы остановиться в Рыбной Слободе. Таким образом, мы снижаем антропогенную нагрузку на „Камское море“ в том числе», — пояснила Наиля Зиннатуллина.

Что касается самого Лаишева, то победу одержала улица Советская, которая соединяет центр города, точку остановки общественного транспорта и набережную пляжа «Камское море». По словам руководителя, необходимо сконцентрировать и сделать комфортным передвижение людей и автомобилей, которые спускаются по этой улице до набережной. Помимо этого, победу в голосовании одержал и заждавшийся проект «Шишкинские пруды» в Елабуге.

Узнать полный список общественных пространств-победителей можно на сайте.