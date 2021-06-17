Жителей Татарстана бесплатно обучат основам ведения бизнеса и помогут открыть свое дело

В этом году 50 татарстанцев смогут пройти бесплатное обучение по программе «Ворлдскиллс» в компетенции «Предпринимательство». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

В настоящее время ведется набор слушателей. Занятия начнутся 21 июня и будут проходить в онлайн-формате. За 144 академических часа участники программы узнают о тонкостях ведения бизнеса, научатся генерировать идеи, разработают бизнес-проект и получат помощь в открытии своего дела.

Принять участие в программе могут граждане, которые находятся в поисках работы, обратившиеся в службу занятости, люди старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины с детьми дошкольного возраста.

Вести занятия будут сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс» и наставники «Фабрики предпринимательства РТ». Помимо документа о квалификации, выпускники получат паспорт компетенций (скиллс-паспорт).

Обучение проводится в рамках федеральной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Бесплатное обучение по программам «Ворлдскиллс» в Татарстане доступно по 73 профессиональным компетенциям. Среди них — лабораторный химический анализ, графический дизайн, веб-дизайн и разработка, интернет-маркетинг, эстетическая косметология. В 2021 году обучение по таким программам смогут пройти свыше 4 тыс. жителей Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.