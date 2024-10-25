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Жителей Советского района Казани предупредили об отключении воды
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В связи со строительством второй линии метрополитена на следующей неделе в ряде домов Советского района Казани отключат воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Водоснабжение прекратится с 09.00 29 октября до 09.00 30 октября по следующим адресам:
- улица Закиева, 10, 12а, 12а/1, 12а корп.1, 12а корп.3, 14, 16, 17, 17а, 20 корп.1, 20 корп.2, 24, 39, 41, 41а, 41Б, 43, 43а
- улица Академика Сахарова, 6, 8, 16Б, 16Б корп.1
- улица Галии Кайбицкой, 6а.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.
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