Жителей Советского района Казани предупредили об отключении воды

В связи со строительством второй линии метрополитена на следующей неделе в ряде домов Советского района Казани отключат воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Водоснабжение прекратится с 09.00 29 октября до 09.00 30 октября по следующим адресам:

улица Закиева, 10, 12а, 12а/1, 12а корп.1, 12а корп.3, 14, 16, 17, 17а, 20 корп.1, 20 корп.2, 24, 39, 41, 41а, 41Б, 43, 43а

улица Академика Сахарова, 6, 8, 16Б, 16Б корп.1

улица Галии Кайбицкой, 6а.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.