Жителей РТ приглашают принять участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

Жители Татарстана могут принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», который организует Генеральная прокуратура РФ.

Мероприятие нацелено на привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержку творческих инициатив детей и молодежи по созданию социальной антикоррупционной рекламы, укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.

Участниками конкурса могут стать граждане в возрасте от 14 до 25 лет. В качестве авторов могут выступать как физические лица, так и творческие коллективы. Предусмотрены три номинации: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Конкурсные работы (плакаты, рисунки и видеоролики) принимаются до 1 октября 2024 года.

С подробными условиями участия можно ознакомится на сайте мероприятия — www.anticorruption.life. Оглашение итогов конкурса предполагается приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.