Жителей РТ приглашают к участию в образовательной программе по японской культуре

В Национальной библиотеке РТ 30 сентября состоится семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri. В рамках него состоится специальная образовательная программа из трех лекций от экспертов в области манги, аниме и японского искусства, сообщила пресс-служба татарстанского отделения «Движения первых».

Все лекции пройдут в универсальном зале Национальной библиотеки РТ:

12.00 —13.30 — «Гравюры Гюстава Доре и эстетика манги: что общего?»

Юлия Магера, организатор и куратор конференции «Мир комиксов», преподаватель НИУ ВШЭ.

Слушатели узнают о том, как «Божественная комедия» Данте Алигьери была адаптирована сначала французским художником Гюставом Доре, а после – авторами манги Нагаи Го (манга «Божественная комедия Данте») и Мидзуки Сигэру (манга «Сампэй водяной»). Регистрация доступна по ссылке.

14.00 — 15.30 — «Манга и аниме в Японии: тернистый путь».

Юлия Тарасюк, куратор Центра Манги и Комиксов в Санкт-Петербурге, исследователь манги и аниме.

Спикер расскажет о том, какой путь развития прошла манга в Японии прежде чем стать популярной во всем мире, а также о том, как художники боролись с редакторами журналов за право быть услышанными, а юные почитатели Осаму Тэдзуки – будущие великие авторы манги – спорили с родителями и учителями, которые сжигали их истории. Регистрация доступна по ссылке.

18.00 — 19. 00 — public talk «Манга в России».

Расширенная беседа о популярности аниме и манги в нашей стране с Юлией Магерой, организатором и куратором конференции «Мир комиксов», преподавателем НИУ ВШЭ; Юлией Тарасюк, куратором Центра Манги и Комиксов в Санкт-Петербурге, исследователем манги и аниме, а также Алексеем Мелиховым, кандидатом филологических наук, старшим преподавателем кафедры зарубежной литературы КФУ и Ильей Сергеевым, коллекционером и исследователем отечественных комиксов, лектором, креативным директором галереи киноплаката, основателем фестивалей Поларкон и Polarfest.

Участников ждет знакомство с первыми изданиями манги в России, пиратским самиздатом, особенностями развития сообщества отечественных анимешников, обсуждение нескольких волн популярности аниме и манги в нашей стране, одну из которых мы как раз можем наблюдать сегодня. Регистрация доступна по ссылке.