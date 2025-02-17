Жителей РТ предупредили о возможности помех на телеэкранах из-за излучения Солнца

Фотография короны Солнца, полученная инструментом AIA на борту спутника SDO

Фото: xras.ru

В ближайший месяц будет наблюдаться весенняя солнечная интерференция – явление, при котором радиоизлучение Солнца может мешать приему телевизионного сигнала, передаваемого со спутника. Об этом предупреждает Радиотелевизионный передающий центр – филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Как правило, Солнце находится на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией всего лишь несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Воздействие солнечного излучения прекращается, и связь восстанавливается.

При солнечной интерференции на экранах телевизоров могут происходить периодическое кратковременное «замирание» картинки и распад на пиксели – вплоть до полного пропадания. Помехи длятся недолго – от нескольких секунд до пяти минут. В пиковый момент интерференции их продолжительность не превышает полутора часов. Но большинство пользователей цифрового эфирного ТВ даже не заметит происходящего.

В случае проблем с телеприемом следует перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это действие не поможет, понадобится запустить в меню автопоиск каналов, посоветовали в РПТЦ.

В небе над Татарстаном весенняя солнечная интерференция будет происходить с 21 февраля по 15 марта в интервале времени с 11.57 до 13.06. График влияния интерференции на телеприем опубликован на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», а также в кабинете телезрителя («Работа объектов вещания») и в мобильном приложении «Телегид» («Вещание»).

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8 (800) 220-20-02. Звонки из любой точки России бесплатны.

В глобальном масштабе солнечная засветка проявляет себя два раза в год на протяжении трех с половиной недель до и после весеннего и осеннего равноденствия (20-21 марта и 21-22 сентября соответственно). Тогда Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка» с двигающимися по геостационарной орбите спутниками связи.