news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 мая 2026 12:36

Жителей РТ предупредили о распространении фейков об акциях от имени Минмолодежи

Читайте нас в
Телеграм
Жителей РТ предупредили о распространении фейков об акциях от имени Минмолодежи
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Жителей Татарстана предупредили о распространении фейков об акциях от имени Министерства молодежи республики.

Фейки публикует аккаунт «Минмолодежи Республики Татарстан», выдающий себя за пресс-службу ведомства. В них сообщается о якобы запущенной акции «Свеча памяти и боевые сто грамм», где под видом флешмоба молодежь призывают к употреблению алкоголя.

Министерство Молодежи РТ не публиковало подобных заявлений, а аккаунт не имеет к нему никакого отношения. В ведомстве просят доверять только официальным источникам информации, а за подлинными новостями министерства следить лишь на проверенных площадках.

#минмолодежи рт #антифейк
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани пройдет патриотический шахматный турнир «Ход Победы»

8 мая 2026
День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты – гид по праздничным площадкам

День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты – гид по праздничным площадкам

7 мая 2026
Новости партнеров