Жителей РТ предупредили о распространении фейков об акциях от имени Минмолодежи

Жителей Татарстана предупредили о распространении фейков об акциях от имени Министерства молодежи республики.

Фейки публикует аккаунт «Минмолодежи Республики Татарстан», выдающий себя за пресс-службу ведомства. В них сообщается о якобы запущенной акции «Свеча памяти и боевые сто грамм», где под видом флешмоба молодежь призывают к употреблению алкоголя.

Министерство Молодежи РТ не публиковало подобных заявлений, а аккаунт не имеет к нему никакого отношения. В ведомстве просят доверять только официальным источникам информации, а за подлинными новостями министерства следить лишь на проверенных площадках.