Жителей РТ предупредили о новых уловках аферистов в схеме с «безопасным счетом»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В прокуратуре РТ предупредили жителей республики о новых уловках мошенников в «классической» схеме с якобы безопасным счетом.

«Теперь мошенники не просят просто перевести деньги – они требуют снять их наличными и зачислить обратно через банкомат по своим реквизитам», – рассказали в прокуратуре.

Сначала человеку звонят и пишут из полиции или «финансовой разведки», а затем сообщают об утечке данных и начинают пугать ответственностью. После этого жертву убеждают идти к банкомату, снять все наличные, а затем внести их на другой счет, номер которого продиктует мошенник.

«Страх отключает критическое мышление. Когда пульс зашкаливает, мозг ищет самый быстрый способ избавиться от угрозы. И перевод всех денег кажется спасением», – поясняют в ведомстве.

Если разговор вызывает тревогу и желание выполнить все, что говорит незнакомец, лучше положить трубку, советуют в прокуратуре.