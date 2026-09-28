Жителей РТ предупредили о мошенничестве под видом оформления ОСАГО

Мошенники могут обманывать, предлагая фальшивое оформление ОСАГО. Об этом предупреждает пресс-служба Минюста РТ.

Недавно в Казани было рассмотрено уголовное дело. Женщина, ранее работавшая в страховой компании, писала своим бывшим клиентам и предлагала дистанционно оформить полис ОСАГО. После этого она собирала с них от 5 до 10 тысяч рублей, однако договоры страхования не заключала. Жертвами ее обмана стали семь человек. Тем не менее во время судебного заседания все они попросили прекратить уголовное дело.

«Обвиняемая полностью возместила ущерб, принесла извинения, и граждане претензий к ней более не имеют» – говорится в материалах суда.

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