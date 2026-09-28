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Общество 28 сентября 2026 10:02

Жителей РТ предупредили о мошенничестве под видом оформления ОСАГО

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Мошенники могут обманывать, предлагая фальшивое оформление ОСАГО. Об этом предупреждает пресс-служба Минюста РТ.

Недавно в Казани было рассмотрено уголовное дело. Женщина, ранее работавшая в страховой компании, писала своим бывшим клиентам и предлагала дистанционно оформить полис ОСАГО. После этого она собирала с них от 5 до 10 тысяч рублей, однако договоры страхования не заключала. Жертвами ее обмана стали семь человек. Тем не менее во время судебного заседания все они попросили прекратить уголовное дело.

«Обвиняемая полностью возместила ущерб, принесла извинения, и граждане претензий к ней более не имеют» – говорится в материалах суда.

Для того чтобы не стать жертвой аферистов, татарстанцам советуют:

  • Оформлять страховые полисы только через официальные сайты или в офисах компаний;
  • Не переводить деньги физическим лицам за услуги;
  • Проверять подлинность полиса через базу Российского союза автостраховщиков (РСА).
#минюст РТ #мошенники #осаго
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