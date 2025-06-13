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Происшествия 13 июня 2025 12:40

Жителей РТ предупредили о граде и сильном ветре в ближайшие сутки

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Жителей РТ предупредили о граде и сильном ветре в ближайшие сутки
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане в ближайшие сутки ожидаются гроза и сильный ветер 15-20 м/с, также местами ожидается град.

ГУ МЧС России по РТ напоминает жителям Татарстана, что нельзя стоять рядом с высокими отдельно стоящими деревьями и высотками.

Не стоит парковать автомобиль вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам нужно надевать одежду со светоотражающими элементами, а водителям – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Судоводителям стоит учитывать прогноз погоды, надевать спасательный жилет, иметь при себе средства связи и не выходить на воду в одиночку.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт
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