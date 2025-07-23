Жителей РТ, недоплативших утильсбор за ввоз авто в РФ, заставили заплатить через суд

Жители Татарстана попались на уловке с утильсбором.

Как рассказали в пресс-службе Татарстанской таможни, В 2023 году двое мужчин ввозили машины в Россию, занижая утилизационный сбор, будто авто — для себя. Но вместо этого быстро их продали.

Один из них ввез четыре машины, заплатил меньше, а потом их все перепродал.

На него подали в суд, но он добровольно погасил долг — 2,2 млн рублей, из них 638 тыс. рублей— пеня.

Другой ввез одну иномарку, через неделю ее продал. Суд обязал его доплатить 1,1 млн рублей — он выполнил решение.