Жителей России чаще всего отвлекают от поисков работы домашние дела, усталость и лень, а также социальные сети. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, проведя социологический опрос.

Каждый пятый россиянин назвал главной причиной, отвлекающей от поиска работы, домашние дела (22%). Усталость мешает 13% респондентов, а лень, безответственность и неуверенность отвлекают еще 10%.

Кроме того, 10% опрошенных отвлекаются на социальные сети и интернет. При этом 7%, по их словам, вовсе не понимают процесса поиска работы, а 5% мешают хобби и увлечения. Телефонные звонки и встречи с друзьями отвлекают по 3% россиян, а хорошая погода и телевизор — по 2%.

Впрочем, 49% респондентов ничего не мешает процессу поиска работы. Таких целеустремленных людей несколько больше среди женщин — 54% против 43% среди мужчин. Мужчин чаще отвлекают их собственные качества, интернет и увлечения, тогда как женщины — домашние проблемы и усталость.

«За два года <…> россиян, которым ничего не мешает в процессе поиска работы, стало меньше: 49% сегодня против 54% в 2019 году», — констатируют аналитики. За два года увеличилось число жалующихся на трудности из-за обилия домашних дел, усталости, лени и соцсетей.

Опрос проводился в 355 населенных пунктах всех федеральных округов России с 14 по 19 января 2022 года. Его участниками стали 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет.