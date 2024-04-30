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Жителей РФ предупредили о новых видах мошенничества в майские праздники
В преддверии майских праздников эксперты «Почта банка» предупреждают о росте активности мошенников, которые могут использовать разнообразные методы для обмана граждан, передает РИА Новости.
Среди распространенных уловок — обещания выплат ветеранам к Дню Победы и требования оплаты за участие в акции «Бессмертный полк». Также злоумышленники могут предлагать открыть вклады на особых условиях или инвестировать деньги с обещанием высокой доходности.
Мошенники часто просят предоставить данные банковской карты и СМС-коды, якобы для подтверждения операций, или убеждают установить приложения, позволяющие им получить доступ к мобильному банку и снять со счета все средства. Важно помнить, что участие в «Бессмертном полку» бесплатное и в этом году оно проходит онлайн.
Кроме того, мошенники могут предложить «выгодные» инвестиционные схемы, требующие закрытия текущих счетов или оформления кредита, после чего предлагают перевести средства на «транзитный» счет. Остерегайтесь также предложений о переоформлении сим-карты и сообщений о якобы утечках данных или взломе сайтов госуслуг.
Эксперты банка советуют в случае сомнений немедленно прекращать общение и перезванивать по официальным номерам, указанным на банковской карте или на сайте мобильного оператора, чтобы подтвердить информацию и обезопасить свои средства. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
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