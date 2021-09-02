Жителей поселка Васильево по нацпроекту обеспечат качественной питьевой водой

В Татарстане жители поселка Васильево будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам. Для этого в настоящее время по национальному проекту «Жилье и городская среда» строится станция водоподготовки. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура на объект начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрат Галлямов.

«Сейчас идет активная фаза строительства. Реализация проекта завершится в ноябре. В результате жители поселка Васильево будут получать качественную воду, которая удовлетворяет всем санитарным нормам», – сказал спикер.

Галлямов уточнил, что, по данным Роспотребнадзора, сейчас вода в поселке не соответствует необходимым критериям. Реализация проекта позволит подавать жителям поселка чистую питьевую воду. «До 1980 года вода у них была чистая и качественная, а после она начала портиться. И с тех пор люди получают воду не того качества, которое требуется», – подчеркнул он.

По словам начальника управления министерства, объект строится по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Это второй объект, который реализуется по данному проекту. Первый проект реализовали в 2019 году в Болгаре. Там мы проводили модернизацию существующего водозабора – устанавливали дополнительные фильтры, резервуары чистой воды. А здесь строится новый водозабор, который соответствует всем современным требованиям», – отметил он.

Спикер добавил, что по проекту «Чистая вода» в Татарстане 93,8% населения должно быть обеспечено качественной питьевой водой. По итогам реализации проекта в 2019 году этот показатель составил 92,8%.

Стоимость строительства новой станции водоподготовки составляет 139 млн рублей. В целом на реализацию федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года предусмотрено более 1 млрд рублей.

В настоящее время водоснабжение в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана осуществляется от действующего подземного водозабора. Качество воды от существующего источника водоснабжения не соответствует нормативам по показателям жесткости.

На данный момент готовность объекта составляет 65%. Выполнены работы по строительству аккумулирующего резервуара, здания станции водоподготовки, канализационно-насосной станции, канализационных сетей и блочно комплектной трансформаторной подстанции.

Водозабор будет осуществляться из шести существующих скважин, далее поступать в аккумулирующий железобетонный монолитный резервуар емкостью 300 куб. метров.

Канализационная насосная станция перекачки промывных вод подземного исполнения имеет производительность 70 куб.м/час. Протяженность канализационных сетей сброса промывных вод – 2,8 км. Общая производительность станции – 4000 куб.м/сутки.