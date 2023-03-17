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Политика 17 марта 2023 15:25

Жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам Великой Отечественной — Мишустин

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Обладатели знака «Житель осажденного Сталинграда» будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. С таким заявлением на заседании Правительства выступил сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Поправки к законодательству уже подготовлены.

Планируется, что после их принятия жители осажденного Сталинграда получат все привилегии и гарантии, доступные ветеранам, к примеру «право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета».

«Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание», — заявил Премьер.

#Сталинградская битва #ветераны Великой Отечественной войны
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