Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам Великой Отечественной — Мишустин
Обладатели знака «Житель осажденного Сталинграда» будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. С таким заявлением на заседании Правительства выступил сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Поправки к законодательству уже подготовлены.
Планируется, что после их принятия жители осажденного Сталинграда получат все привилегии и гарантии, доступные ветеранам, к примеру «право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета».
«Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание», — заявил Премьер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»