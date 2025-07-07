Жителей многоэтажки на проспекте Победы в Казани эвакуировали после обнаружения гранаты

Сегодня в соцсетях казанцы сообщали о скоплении спецслужб у многоквартирного дома на проспекте Победы.

Как стало известно «Татар-информу», одна из жительниц обнаружила у себя в квартире боевую гранату. По данным агентства, граната оказалась «пустой» и не представляла опасности.

В целях обеспечения безопасности жильцов дома было принято решение об их эвакуации. На время проведения проверки территория вокруг дома была оцеплена представителями спецслужб.