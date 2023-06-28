Жителей Менделеевска на площади Гассара угощали пловом в честь Курбан-байрама

Во время празднования Курбан-байрама в Менделеевске горожан ждал плов в честь мусульманского праздника. Традиционное угощение приготовили прихожане мечети «Тан». Всего в двух казанах уместилось около 50 килограммов плова, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Для юных горожан на площади Гассара организовали увлекательные игры, для всех желающих работали интерактивные площадки. В этом году здесь также можно было сыграть в шахматы.

Заместитель руководителя исполкома Дамир Ханзаров поздравил мусульман с праздником, пожелал им здоровья, успехов и благополучия. Всего на площади собралось более тысячи человек.

Помимо прочего, в этом году для людей с ограниченными возможностями здоровья накрыли благотворительный стол.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск презентовал новый туристический маршрут «Сокровища камских берегов».