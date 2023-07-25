Жителей Лениногорска приглашают присоединиться к плетению маскировочных сетей

Фото: © «Лениногорские вести»

Жители Лениногорска могут присоединиться к плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации. Работы проводятся в центре плетения сетей «Сети для СВОих» движения «Своих не бросаем. Лениногорск».

В центре ждут всех желающих, можно прийти с семьей, с друзьями. Кроме того, в центре ведется сбор гуманитарной помощи, сообщают «Лениногорские вести».

Центр плетения маскировочных сетей находится по адресу: Лениногорск, ул. Куйбышева, 21 (1 подъезд, 2 этаж, направо). Время работы центра – с 9:00 до 17:00.

