Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителей Лениногорска приглашают присоединиться к плетению маскировочных сетей
Жители Лениногорска могут присоединиться к плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации. Работы проводятся в центре плетения сетей «Сети для СВОих» движения «Своих не бросаем. Лениногорск».
В центре ждут всех желающих, можно прийти с семьей, с друзьями. Кроме того, в центре ведется сбор гуманитарной помощи, сообщают «Лениногорские вести».
Центр плетения маскировочных сетей находится по адресу: Лениногорск, ул. Куйбышева, 21 (1 подъезд, 2 этаж, направо). Время работы центра – с 9:00 до 17:00.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»