Жителей Кукмора познакомят с культурой народов Татарстана через электромузыку

Завтра в Кукморе состоится этнофьюжн-концерт творческого объединения ISTELEK в рамках их гастрольного тура. Через музыкальные номера, в которых органично синтезированы фольклор и электромузыка, участники группы познакомят зрителей с культурой разных народностей: татар, башкир, удмуртов, мордвы, марийцев и других.

«Сейчас мы организуем концерты на безвозмездной основе в рамках гранта Правительства РТ, собирая молодежь, чтобы привлечь их внимание к традициям народов, населяющих нашу республику. Каждый участник объединения представляет собранный фольклорный материал в современной обработке», – рассказала директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова.

Интерактивная программа предложит зрителям лучше узнать о традициях, обычаях, костюмах разнообразных народов Татарстана.

Мифтахова отметила, что в дальнейшем планируется проводить концерты ISTELEK на коммерческой основе, программы которых будут доступны и по «Пушкинской карте».

ISTELEK (воспоминания) – это творческое объединение музыкальных групп этнофьюжн-направления. В концертной программе принимают участие популярные исполнители республики: молодежная многонациональная фолк-группа Zakariа, автор-исполнитель современной музыки на удмуртском языке Shoner Paul, исполнитель современной татарской музыки в стиле андеграунд Ильгиз Шайхразиев, популярный казанский диджей Malsi Music, а также Алмаз Асхадуллин.

Концерт пройдет в Доме культуры Кукмора в 19.00.

Напомним, что первый концерт тура творческого объединения ISTELEK отгремел в Доме культуры в Лаишеве.

Заключительный концерт гастрольного тура этого года состоится в Дрожжановском районе 18 декабря в 18:00.

Проект реализуется в рамках гранта Правительства Республики Татарстан и направлен на содействие сохранения языкового многообразия Республики.