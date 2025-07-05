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Общество 5 июля 2025 16:49

Жителей Кировской области предупредили о возможном отключении мобильного интернета

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В Кировской области возможны отключения мобильного интернета – «для безопасности жителей» на фоне вероятных атак украинских БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Правительства региона.

«Ограничения и отключения мобильного интернета в различных регионах России – вынужденная мера, которая вводится для защиты от атак беспилотников», – пояснили власти области.

В Правительстве региона уточнили, что для «эффективного противодействия» дронам «необходимо существенное снижение скорости на сетях мобильной связи», что ведет к отключению мобильного интернета и перебоям с голосовой связью.

«В настоящее время российские операторы перенастраивают оборудование, чтобы при ограничении мобильной связи продолжала работать голосовая, можно было звонить и отправлять SMS-сообщения», – заверили в пресс-службе, добавив, что также прорабатывается техническое решение, которое позволит при отключениях сохранять работу наиболее востребованных сервисов и приложений.

«Просим жителей относиться с пониманием к ограничениям и отключениям интернета – это для безопасности наших же граждан, семей, предприятий и организаций», – заключили в Правительстве Кировской области.

#атака БПЛА #кировская область
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