Жителям казанского поселка Татаваленка завалило снегом единственную выездную дорогу

Жителям поселка Татаваленка, расположенном в Приволжском районе Казани, завалило снегом единственный выезд. Односельчане ждали технику, писали прокуратуре, администрации, но нигде не ответили. В итоге люди вышли чистить дорогу за свой счёт.

Слой снега на дороге высотой около метра, пишет ГТРК Татарстан. Как рассказал житель села Галимжан Яфаров, последний раз он выезжал из поселка 5 февраля. Выехать — выехал, но обратно уже вернуться не смог. Как итог — машина осталась на первом посту. При этом уже две недели семья Яфарова не может съездить ни за продуктами, ни за лекарствами.

Жильцы подчеркивают, в их поселке нет школы, нет больницы, нет детсада, а также не ходит общественный транспорт. При этом в период снегопадов в республике дороги у них не чистили ни разу.

Отметим, что о своих опасениях по поводу снежных завалов люди говорили 4 года назад. Но до сегодняшнего дня ответа ни от администрации, ни от прокуратуры не поступало.