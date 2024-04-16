Жителей Казани возмутили проблемы с движением троллейбуса №3

Жители домов по улице академика Глушко столкнулись с проблемой движения троллейбусного маршрута №3. Иногда ждать общественный транспорт, чтобы доехать до центра города или обратно, приходится очень долго, а иногда к остановке, наоборот, подъезжают сразу две машины. Об этом сообщает KazanFirst.

По данным МУП «Метроэлектротранс», по маршруту курсируют 18 троллейбусов. Однако, отмечают жители, до наступления вечера транспорт начинает уезжать в депо, и его число сокращается до пяти единиц.

«Бывает, приходится ждать „тройку“ около часа или дольше. И вот на горизонте появляется троллейбус, но он просто проезжает мимо. Потом еще и еще. Я писала в исполком, жаловалась. Мне пришли лишь отписки, мол, троллейбусы едут в депо, конец смены. Не все ведь разом свою работу заканчивают. Так ведь нельзя!» — обратила внимание местная жительница Карина.

В «Метроэлектротрансе» связали неравномерность и долгие паузы в движении транспорта с неисправностью подвижного состава, повреждениями контактной сети и ДТП. Аварии зачастую связаны именно с изношенностью инфраструктуры — из-за недостатка финансирования в обновлении по-прежнему нуждается более 50% сетей.

Чтобы решить проблемы, казанцы призвали пустить дополнительный автобус, который будет следовать от улицы Глушко до центра. Однако власти отказывают им в этом, называя маршрут нерентабельным.

В МУП же заявили, что из центра будет запущен новый троллейбусный маршрут, который будет двигаться по Вознесенскому тракту.