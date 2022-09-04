Жители Казани в парке «Черное озеро» научатся создавать собственный журнал

4 сентября в казанском парке «Черное озеро» на арт-вечеринке «Зин без границ» для горожан проведут мастер-класс по созданию собственного журнала, который участники мероприятия смогут забрать с собой. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Слово «зин» произошло от английского «zine», сокращенного варианта слова «magazine», означающего «журнал».

Участники арт-вечеринки вместе пройдут весь путь создания зина – от идеи до готового проекта, будут работать над эскизами и пробовать осознанное и интуитивное рисование. В итоге у каждого получится уникальный «журнал».

Мастер-класс проведет художница Ольга Харькова. Участников будут ждать диджей, бесплатная еда и напитки, выставочная зона. Начало в 16.00, завершится вечер в 19.00. Локация — терраса Летнего дома. Мероприятие бесплатное.