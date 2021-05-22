news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  14:42

Жителей Казани призвали не воровать пакеты для собак из парков

news_top_970_100

В мэрии Казани призвали жителей столицы Татарстана не воровать пакеты для собак из дог-боксов, расположенных в парках города. С такой просьбой в прямом эфире в Instagram-аккаунте мэрии выступил руководитель дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов.

«Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, давайте их оставлять, они нужны для собаководов», — сказал Гарипов. 

Спикер также напомнил, что в городе функционируют девять площадок для выгула собак. Они расположены в парках «Континент», «Комсомолец», «Крылья Советов», имени Урицкого и имени Карима Тинчурина. Помимо этого, подобные площадки находятся у ДК имени Саид-Галеева, в сквере по ул. Академика Парина, в районе дома № 12 по ул. Азата Аббасова, а также в Горкинско-Ометьевском лесу.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное