Жителей Казани призвали не воровать пакеты для собак из парков

В мэрии Казани призвали жителей столицы Татарстана не воровать пакеты для собак из дог-боксов, расположенных в парках города. С такой просьбой в прямом эфире в Instagram-аккаунте мэрии выступил руководитель дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов.



«Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, давайте их оставлять, они нужны для собаководов», — сказал Гарипов.



Спикер также напомнил, что в городе функционируют девять площадок для выгула собак. Они расположены в парках «Континент», «Комсомолец», «Крылья Советов», имени Урицкого и имени Карима Тинчурина. Помимо этого, подобные площадки находятся у ДК имени Саид-Галеева, в сквере по ул. Академика Парина, в районе дома № 12 по ул. Азата Аббасова, а также в Горкинско-Ометьевском лесу.