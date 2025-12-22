Жителей Казани призвали не оставлять автомобили на ряде парковок ночью из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани ночью пройдет уборка снега на отдельных участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

В связи с этим жителей города просят временно не пользоваться муниципальными парковками на указанных улицах, чтобы обеспечить качественную очистку и вывоз снега.

С 19:00 22 декабря до 07:00 23 декабря работы запланированы на парковках по улице Мулланура Вахитова (парковочная зона №168) и по проспекту Победы, 56Г (зона №151).

С 21:00 22 декабря до 05:00 23 декабря будет проводиться уборка парковки по улице Адоратского – от улицы Чистопольской до улицы Четаева и в обратном направлении (зона №216).

Также с 21:00 22 декабря до 06:00 23 декабря техника будет работать на парковке по улице Шигабутдина Марджани (зона №134).

С 21:00 до 23:00 22 декабря уборка пройдет на парковке по улице Яруллина – от улицы Комсомольской до улицы Вахитова (зона №173).

С 21:00 22 декабря до 05:00 23 декабря снег будут убирать на парковках по улицам Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Бондюжской (парковочные зоны №199 и №226).

Кроме того, с 09:00 до 17:00 23 декабря запланирована очистка парковки по адресу улица Олонецкая, 4В (парковочная зона №214).

В администрации Казани призвали автомобилистов заранее переставить транспортные средства с указанных участков. Это позволит спецтехнике беспрепятственно выполнить работы и обеспечит безопасность дорожного движения в утренние часы пик.