Жителей Казани пригласили на генеральную уборку на пляже горы Лобач

Татарстанцы могут присоединиться к экологической акции на пляже горы Лобач в Камско-Устьинском районе.

«7 августа пройдет экологическая акция по очистке берега и дна пляжа горы Лобач в Камско-Устьинском районе Татарстана. Она начнется в 11 утра и продлится два часа», – сказано в сообщении регионального отделения Русского географического общества в РТ.

Перчатки и мешки активисты получат на месте. Любителям экологии рекомендуется запастись спреями от комаров и клещей. Сбор участников акции пройдет возле палаток с громкой музыкой.