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Жителей Казани приглашают отпраздновать День радио и связи
В казанском ИТ-парка имени Башира Рамеева 7 мая проведут ежегодный семейный фестиваль, приуроченный к всероссийскому Дню радио и связи. На мероприятии гостей ждут детские мастер-классы, битва роботов, фиджитал активности, лекторий и открытый турнир по ритм-симулятору, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Организуют фестиваль Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Минцифры РТ и АНО «Цифровизация».
Фестивальные площадки находятся в холле 1 этажа, детском ИТ-парке и во внутреннем дворе здания с 15:00 до 19:00. В холле первого этажа будут работать пункт посткроссинга, где можно отправить открытки, открытая студия радиовещания, выездные экспозиции, посвященные истории развития отрасли, мастер-классы по сборке и управлению дронами, интерактивы и квизы.
На сцене внутреннего двора проведут научно-популярные лекции об истории возникновения радио, открытый турнир по ритм-симулятору и концерт. Участников турнира на главной сцене также ждет розыгрыш ценных призов от партнеров. Подать заявку на участие в турнире по ритм-симулятору можно по ссылке.
Для юных гостей мероприятия обустроят детские зоны с мастер-классами от Детского ИТ-парка, устроят битву роботов, фиджитал активности.
Вход на мероприятие свободный. Напомним, площадка праздника находится на ул. Спартаковская, д. №2А (ИТ-парк имени Башира Рамеева).
Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия.
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